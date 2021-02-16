كاسيو أنجوس مستمر مع التعاون حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي التعاون في تجديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي كاسيو أنجوس؛ ليستمر في صفوفه لفترة أطول.

كاسيو أنجوس مستمر حتى 2023:

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لحارس المرمى بعد توقيع العقد، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة المكلف برئاسة علي الشايعي أنهى إجراءات تجديد التعاقد لمدة موسمين ليستمر حتى عام 2023.

وانضم كاسيو أنجوس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون صيف عام 2018، ويُقدم مستوى مميزًا معه، كما قاده لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعد كاسيو أنجوس واحدًا من أبرز حراس مرمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، ويتصدر قائمة الأكثر حفاظًا على نظافة الشباك برصيد 7 مباريات.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد سكري القصيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

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