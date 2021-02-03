كريستيانو رونالدو يواصل التألق بأرقام استثنائية

المواطن - مروة نبيل

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ليُزين مسيرته بمزيد من الأرقام الاستثنائية.

كريستيانو رونالدو يتألق

وخطف كريستيانو رونالدو الأنظار خلال مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، ونجح في تسجيل ثنائية فريقه عند الدقيقتين 26 و35، ليُحقق أرقامًا قياسية مميزة.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن رونالدو أصبح اللاعب الوحيد ضمن منافسات الدوريات الخمس الكبرى لموسم 2020/ 2021، الذي يحرز 8 ثنائيات في جميع البطولات الموسم الحالي.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كريستيانو رونالدو تمكن من تسجيل 6 أهداف مع يوفنتوس على ملعب “جيوزيبي مياتزا” منذ الانضمام إليه عام 2018، بواقع 3 أهداف في ميلان ومثلهم في الإنتر.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن رونالدو وصل إلى الهدف رقم 763 في مسيرته، ليصبح أفضل هداف في تاريخ منافسات كرة القدم بشكل رسمي، وفقًا لسجلاتها الدقيقة، ليتفوق على جوزيف بيكان والأسطورة بيليه.

وفي السياق ذاته، قام حساب نادي ريال مدريد الرسمي على تويتر بتهنئة لاعبه السابق، وعلق على تقرير “ماركا”، قائلًا: “أفضل هداف في تاريخ نادينا، هو أيضًا أفضل هداف في كرة القدم العالمية، تهانينا لـ كريستيانو رونالدو”.

إنتر ميلان ضد يوفنتوس

ولعب إنتر ميلان ضد يوفنتوس، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، وانتهت بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على تفاصيل المباراة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان ضد يوفنتوس على ملعب “أليانز ستاديوم”، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس إيطالي، لحسم الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية.







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