كشف السبب الرئيسي وراء انتشار كورونا

المواطن - متابعة

رصدت قناة “الغد” تقريرًا مصورًا، حول دراسة جديدة تكشف السبب الرئيسي وراء انتشار فيروس كورونا في العالم، موضحًا أن هناك كشفًا جديدًا من الممكن أن يعلب دورًا في معرفة أصل انتشار فيروس كورونا.

التغير المناخي وكورونا:

وأشار التقرير إلى أن الدراسة، التي قامت بها جامعة كمبردج بإنجلترا، أوضحت أن التغير المناخي العالمي كان سببًا في انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن الدراسة أشارت إلى أن ظهور الخفافيش التي يعتقد أنها سبب تفشي العدوى استفادت من التغييرات المناخية لتصبح وسيطًا وناقلًا للفيروس من الحيوانات إلى البشر.

كما توصل فريق من علماء المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة إلى معرفة سبب تفشي فيروس “كورونا” في الصين والذي كان وراءه الخفافيش التي نقلت الفيروس.

وبحسب نتائج بحث الفريق العلمي، فإن آليات التغيير البيئي في جنوب الصين والمناطق المحيطة أدى إلى زيادة حادة في تنوع أنواع الخفافيش، والتي وصفت بأنها سبب تفشي هذا الفيروس.

وأوضح التقرير، أن الدراسة رأت أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، تسبب في زيادة أنواع الخفافيش ووصولها لـ40 نوعًا، أبرزها في مدينة ووهان، وذلك منذ مطلع القرن العشرين.

دور الصين:

كما استعرض التقرير، أنه في إطار البحث والتعرف على سر نشأة الفيروس، قام فريق من منظمة الصحة العالمية، بزيارة مدينة ووهان، والتأكيد أن الصين منحتهم الأصول للتعرف والوصول إلى حقيقة الوصول لموقع الحالة صفر من الفيروس، والتأكيد أن الوصول إلى ووهان جاء بعد أمد كبير من المفاوضات وضغط دولي كبير في ظل التداعيات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.







شارك الخبر