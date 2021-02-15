كلوب يُنهي جدل رحيله عن ليفربول

المواطن - مروة نبيل

أنهى المدير الفني الألماني يورجن كلوب الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول رحيله عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال الأيام المقبلة، بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

كلوب يؤكد استمراره:

ونفى يورجن كلوب الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن تفكيره في الرحيل عن ليفربول، بعد تعرض الفريق الأول لكرة القدم لـ3 هزائم متتالية، ليبتعد عن المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أثار غضب الجماهير.

وسُئل كلوب في المؤتمر الصحافي لمباراة ليفربول ضد لايبزيج، المقرر إقامتها مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بشأن مستقبله مع الريدز ليفربول.

ورد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول على سؤال رحيله عن الريدز، قائلًا: “لن تتم إقالتي ولن أستقيل، ولست بحاجة إلى استراحة أيضًا”.

وشهدت الساعات القليلة الماضية شائعات عديدة بشأن مصير كلوب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وسط تأكيدات إعلامية برحيله قريبًا، قبل أن ينهي المدير الفني الألماني هذا الجدل وينفي هذه الأنباء.

ليفربول يُعاني:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد برايتون بهدف دون رد، وبرباعية مقابل هدف أمام مانشستر سيتي، قبل أن يسقط بثلاثية مقابل هدف ضد ليستر سيتي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة من 24 مباراة، وبفارق 13 مباراة عن مانشستر سيتي المتصدر، ولكنه خاض 23 لقاء.

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