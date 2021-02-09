كورونا يُعطل مسيرة أتلتيكو مدريد

المواطن - مروة نبيل

فقد أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييغو سيميوني نقطتين غاليتين بالتعادل الإيجابي ضد سيلتا فيجو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أتلتيكو ضد سيلتا فيجو

ولعب أتلتيكو ضد سيلتا فيجو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/2، أحرز لويس سواريز ثنائية الأتلتي، وسجل سانتي مينا وفاكوندو فيريرا هدفي الضيوف.

ويُعد تعادل أتلتيكو مدريد هو الأول بعد 8 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد وبرشلونة، إلا أنه يمتلك مباراتين مؤجلتين، مقابل مواجهة واحدة مؤجلة لقطبي إسبانيا.

كورونا يؤثر على أتلتيكو مدريد

وضرب فيروس كورونا المستجد نادي أتلتيكو مدريد قبل مباراته ضد سيلتا فيجو، ما دفع الإدارة لتعليق التدريبات، أمس الاثنين، وإلغاء تجمع الفريق الأول لكرة القدم، وتوجه الجميع بعد ذلك بشكل فردي إلى ملعب اللقاء.

وأعلن أتلتيكو مدريد قبل المباراة مباشرة، عن إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، توماس ليمار وهيكتور هيريرا، لينضما إلى الرباعي المصاب بفيروس كورونا، مؤكدًا في بيان أنهما منعزلان في المنزل.

وسبق أن أعلنت إدارة النادي عن إصابة رباعي الفريق الأول لكرة القدم، جواو فيلكس، ماريو إيرموسو، يانيك كاراسكو وموسى ديمبلي بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهم جميعًا لعزل منزلي مع الامتثال لتوصيات السلطات الصحية وبروتوكول الدوري الإسباني.

وعلق سيميوني على تأثر أتلتيكو مدريد بالغيابات ضد سيلتا فيجو قائلًا: “نحن في فترة حرجة بالنسبة للمجتمع والعالم، معقدة للغاية. نريد الحفاظ على أنفسنا. نحن مستعدون لحدوث ذلك لدينا، هناك لاعبين ينتظرون الفرصة كي يحسنوا استغلالها وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين كي يلحقوا بالفريق ويواصلوا المنافسة”.







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