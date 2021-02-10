المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أتاح واتساب، وهو تطبيق المراسلات الفورية الأكثر انتشارًا، إمكانية إجراء مكالمات الفيديو من خلال WhatsApp Web، حيث إنه مع استمرار وباء فيروس كورونا، يحرص الجميع على عدم التفاعل مع الآخرين قدر الإمكان، وهو ما جعل مقابلات العائلة والأصدقاء تتجه إلى الواقع افتراضي.

اختصار مكالمات الفيديو على واتساب ويب

وتم إضافة اختصار مكالمات الفيديو على نسخة متصفح الويب من واتساب، بحيث يسمح للمشاركين في المجموعة بإنشاء غرفة مراسلة بينهم، مع وجود رابط يمكن مشاركته مع الآخرين الذين يرغبون في الانضمام إلى المكالمة.

وبينما يمكن للمستخدمين القيام بذلك مباشرة من فيسبوك، إلا أن الاختصار يسمح بإحضار مكالمات فيديو WhatsApp إلى ماسنجر، ويتطلب ذلك تثبيت التطبيقين، بحيث يحدث تكاملًا بينهما.

وبالتالي، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إجراء مكالمات الفيديو هذه دون ربط حسابك بتطبيق ماسنجر روومز Messenger Rooms.

كيفية إجراء مكالمات فيديو من WhatsApp Web ؟

خطوات القيام بذلك بسيطة للغاية، ويتعين فقط اتباع الخطوات أدناه لبدء مكالمات الفيديو مع أحبائك أو إنشاء اجتماعات تصل إلى 50 شخصًا.

1- سجيل الدخول إلى WhatsApp Web عن طريق مزامنة الهاتف من خلال رمز الاستجابة السريعة.

2- ستجد قائمة الخيارات الموجودة أعلى اليسار، بجانب صورة الملف الشخصي، ومع أيقونة النقاط الثلاث.

3- اضغط على القائمة واختر إنشاء غرفة Create a Room.

4- اضغط على الزر الانتقال إلى ماسنجر.

5- في حالة عدم وجود حساب ماسنجر مرتبطًا بالفعل، فسجل الدخول إلى الصفحة المنبثقة الجديدة باستخدام بيانات فيسبوك الخاصة بك.

6- بعد هذه الخطوات، ستفتح أمامك نافذة جديدة، وسيتم تفعيل الكاميرا والمايكروفون.

7- ستجد أسفل صورتك الشخصية رابطًا، يمكنك نسخه ومشاركته مع الأفراد الذين تريد منهم للانضمام إليك.

ويُذكر أنه على عكس التطبيقات المخصصة الأخرى، لن يكون لدينا أي نوع من القيود الزمنية، وبالتالي تكون قادرًا على تمديد مكالمات الفيديو بقدر ما تريد دون التعرض لخطر قطع الاتصال غير المناسب.







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