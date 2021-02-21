كيفية استخدام حسابين مختلفين من واتساب على هاتف واحد

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

لا يزال الكثيرون يستخدمون برنامج التواصل الاجتماعي الشهير واتساب، في الوقت الذي يريد فيه أشخاص استمرار حسابين مزدوجين على هاتف واحد، لكن لا يمكنهم فعل ذلك، حسبما ذكرت صحيفة انديان اكسبريس الهندية.

تطبيقات للحصول على حساب واتساب آخر

وسيتعين على أولئك الذين لديهم هاتف ثنائي الشريحة اختيار رقم واحد لاستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي حيث لا يوجد خيار للحصول على حساب لبرنامج التواصل الاجتماعي برقمي هاتف، وإذا حاول المستخدمون تبديل حساب واتساب الخاص به بشكل متكرر بين أجهزة مختلفة ، فقد يتم حظر رقم الهاتف المحمول من إعادة التحقق من الحساب.

ولحل هذه المعضلة هناك طريقة سهلة لاستخدام حسابي واتساب على نفس الهاتف عن طريق تطبيقات توفرها الهواتف الذكية، ويتمتع كل هاتف ذكي بنفس الميزة ، ولكن التطبيق يكون باسم مختلف، ففي هواتف سامسونج يجب تنزل تطبيق Dual Messenger، وفي ريلمي Clone Apps، وفي أوبو Clone Apps.

طريقة الحصول على حصول واتساب آخر

وإذا كان المستخدم لديه هاتف من الهواتف المذكورة سابقًا ، فيجب تنزيل التطبيق الخاص به من أجل الحصول على حساب واتساب مزدوج، وهذه هي الطريقة

الانتقال إلى قسم الإعدادات في الهاتف.

تنزيل التطبيق الخاص بهاتفك من التطبيقات المذكورة سلفًا.

بمجرد العثور على التطبيق يتم الضغط عليه ثم سيعرض الهاتف التطبيقات التي تدعم ميزة التطبيق المزدوج.

الضغط على واتساب ثم سيظهر التطبيق مكرراً مرة أخرى على الهاتف، ويمكن بعد ذلك تسجيل الدخول بحساب آخر.

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