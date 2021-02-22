كيف ساعد كلب صاحبه في البقاء على قيد الحياة ؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اسمع الخبر

ساعد كلب صاحبه على البقاء على قيد الحياة لمدة سبع ليالٍ في جبال الألب الإيطالية المتجمدة، بعد أن كسر كاحل الرجل وتقطعت به السبل في البرية، حسبما ذكرت ديلي ميل البريطانية.

كلب ينقذ صاحبه:

وتم إنقاذ الرجل البالغ من العمر 33 عامًا يوم الخميس الماضي بعد أن شوهد مستلقيًا بالقرب من جدول في الجبال شمال أوديني، شمال شرق إيطاليا، وقال: إن كلبه آش ساعده في البقاء على قيد الحياة خلال ليالي الجليد دون الكثير من الطعام أو الماء.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمضى الرجل ليالي في أكواخ جبلية مختلفة وملاجئ مؤقتة، كما يفعل كل عام برفقة كلبه، حيث سقط وكسر كاحله أثناء سفره عبر جزء من وادي فينزوناسا، الذي لا يمكن الوصول إليه عن طريق الهاتف المحمول.

رجال الإنقاذ يكملون المهمة:

وأوضح التقرير، أنه رغمًا من عدم قدرته على التحرك، تمكن الرجل المصاب بجروح خطيرة من جر نفسه إلى مجرى مائي والحصول على بعض الماء هناك، فيما قال الرجل: إن كلبه آش بقي معه وساعده على النجاة، حتى أبلغت صديقته خدمة إنقاذ جبل وكهوف فريولي (CNSAS).

ورصد رجال الإنقاذ في طائرة هليكوبتر، الشاب ملقى على الأرض بالقرب من الغابة، كما تم العثور عليه مغطى بأوراق الشجر وبجانبه بطانية، وتُظهر الصور طاقم الإنقاذ وهم يعتنون بالرجل المصاب قبل نقله جوًّا من الجبال.

شارك الخبر







شارك الخبر