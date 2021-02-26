لاعبان أقرب للرحيل عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

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يمر الفريق الكروي الأول بنادي الهلال بفترة صعبة فنيًّا؛ مما جعلت الإدارة الزرقاء تُقرر إقالة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، وتعيين المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي بصورة مؤقتة.

ويُوجد لاعبان مرشحان بقوة لمغادرة الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهما الفرنسي بافيتيمبي جوميز واللاعب الأرجنتيني لوسيانو فيتو.

نجم الهلال يُهدر فرصًا حاسمة:

جوميز يُعاني بصورة ملحوظة من تراجع مستواه إضافة إلى أنه أهدر كمًّا كبيرًا من الفرص، جعلت جماهير الأزرق تُطالب إدارة فهد بن نافل بالتعاقد مع بديله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

كما أن الأرجنتيني فيتو لم ينجح في تقديم المردود الفني المنتظر منه، منذ انضمامه لـ الهلال قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

الزعيم يُراقب تيكسيرا:

وقيل عبر تقارير صحفية: إن الأزرق يُفكر في ضم البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي سياق آخر، أصبح نادي الهلال الفريق الأكثر تمريرًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متفوقًا على النصر والشباب والعين.

وجاء الهلال بالمركز الأول برصيد 12049 تمريرة، يليه، الشباب ثانيًا برصيد 9269، ثم النصر برصيد 9138 ثم العين برصيد 9027.

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