لاعب النصر السابق يثير الجدل بسؤال عن مساعدة التحكيم لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

أثار خالد العقيلي نجم النصر السابق الجدل بسؤال مثير عن حقيقة مساعدة التحكيم لـ الهلال في الموسم الحالي.

وغرد العقيلي قائلًا اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” : “عندي سؤال محيرني، 10 مباريات متتالية والزعيم يعاني، وين التحكيم ما يساعده، مثل ما قالوا إن التحكيم هلالي؟!”.

الهلال احتج على التحكيم بعد لقاء الأهلي:

وسبق لـ إدارة الأزرق أن أصدرت بيانًا احتجاجيًّا على أخطاء التحكيم بعد تعادل الفريق مع الأهلي بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منتصف يناير الماضي.

وكان وقتها دخل المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال في مشادة كلامية مع الحكم ماجد الشمراني بسبب عدم احتساب الأخير ركلة جزاء لـ صالح الشهري بعد تدخل الصربي فيجسا لاعب الأهلي عليه، مما أدى لإنذار الشمراني لـ لوشيسكو.

فترة صعبة فنيًّا لـ الهلال:

يذكر أن الزعيم يمر بفترة صعبة فنيًّا بالفترة الحالية، حيث خسر من أبها أول أمس الخميس في الجولة الـ17 بثلاثية مقابل هدفين، جعلت الفريق يتراجع من المركز الثاني للثالث متجمدًا رصيده عند 30 نقطة.

وسيواجه الزعيم، فريق العين يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين؛ بسبب خوض الزعيم للقاء السوبر السعودي يوم السبت الماضي ضد نادي النصر.







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