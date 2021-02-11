لجنة الاحتراف تُوضح موقف الحمدان من المشاركة وأحقية تسجيل النصر للاعبين

المواطن - محمد سمعه

رد جابر الجهني، رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على أحقية مشاركة عبدالله الحمدان مع الهلال ضد الشباب فيما تبقى من الموسم الحالي بعد انضمامه للأزرق، كما جاوب على سؤال أحقية النصر بتسجيل لاعب بديلًا للظهير الكوري الجنوبي المصاب كيم جين سو.

الحمدان يحق له المشاركة:

وتحدث الجهني لبرنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “بالنسبة لـ الحمدان وأي لاعب آخر طالما هو مُسجل في سجلات الاتحاد السعودي لكرة القدم فهو يحق له المشاركة مع فريقه المنضم إليه حديثًا، وقد يتعلق الأمر بلوائح وأمور أخرى، لكنني أتحدث عن اختصاص لجنة الاحتراف بالموضوع”.

وأضاف الجهني: “أيضًا بالنسبة لقضية النصر واللاعب كيم جين، أنا لا أتحدث عن نادي بعينه، وهناك شروط لتسجيل لاعب خارج فترة التسجيل وهو أن يكون اللاعب الجديد عاطل أو بمعنى آخر صفقة انتقال حر، كما أن الشرط الآخر المهم هو أن تكون إصابة اللاعب ممتدة حتى الفترة المقبلة من التسجيل، لكي يتم تسجيل بديله”.

الاحتراف تُسجل 226 لاعبًا بالفترة الشتوية:

وتابع رئيس لجنة الاحتراف: “خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، تم تسجيل 226 لاعب سعودي وغير سعودي ومواليد مع الأندية، وتقديم الحوالات البنكية لرواتب اللاعبين شرط أساسي من أجل تسجيلهم”.

وواصل جابر الجهني قائلًا: “لن أتكلم بخصوص نادي الاتحاد، ولكن دخوله في التزامات جديدة، رغم عدم تسديده للقديم قد يؤدي هذا الأمر لأن تتحول إلى ديون”.







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