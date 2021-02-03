لجنة الانضباط تُغرم نادي الشباب 15 ألفًا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن توقيع غرامة مالية ضد نادي الشباب بسبب مباراته الماضية ضد الوحدة.

الانضباط تُغرم نادي الشباب

ألزمت لجنة الانضباط نادي الشباب بدفع غرامة مالية تُقدم بـ15 ألف ريال، لتأخر نزول لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراته ضد الوحدة، بعد ثبوت مخالفته للمادة 62، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف.

وأضافت لجنة الانضباط والأخلاق في بيانها أن هذه العقوبة بناء على تقرير مراقب مباراة نادي الشباب ضد الوحدة، وحيث إن اللجنة أصدرت قرار رقم (67/ل ض/ 2020)، وتُعد هذه المخالفة عودًا للمرة الأولى وفقًا للمادة 40 من اللائحة.

ولعب الشباب ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز الليوث برباعية مقابل هدفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الشباب لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.







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