لطيفة تبكي في ذكرى يوم ميلادها والسبب!

المواطن - متابعة

حرصت عائلة الفنانة التونسية لطيفة على تحضير مفاجأة لها بمناسبة ذكرى يوم ميلادها، حيث سجلت الأسرة أغنية للفنانة عبروا فيها عن حبهم لها.

لطيفة تبكي:

وعلقت لطيفة على الأغنية التي سجلت بصوت أسرتها بعد مشاركة الفيديو على تويتر، قائلة: “يا رب ما أحلى هذه المفاجأة أحلى مفاجأة في حياتي، فرحة حياتي أمي الله يحفظك ليا أخويا الكبير سيدي حسن الله يحفظك ليا، أخواتي وولاد أخواتي كم أنا محظوظة بعيلتي يا رب تحميهم وتخليهملي هذه أحلى هدية في عمري جاتني، حبيتها كتير بحبكم وبموت فيكم، محظوظة كتير بأمي وأخواتي ربي يخليكو ليا، وبكت كثيرًا لطيفة بتلك المفاجأة”.

واحتفلت الفنانة بذكرى يوم ميلادها بصحبة صديقاتها، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو خلال احتفالها بعيد ميلادها، موجهة رسالة إلى معجبيها.

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