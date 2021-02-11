ليفربول يحسم مصير محمد صلاح بشكل نهائي

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية أمس الأربعاء عن مصير المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع الريدز خلال الفترة المقبلة، بعدما ترددت أنباء عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

صلاح لن يُغادر:

وقالت صحيفة Mirror الإنجليزية: إن ليفربول لا يود التفريط في صلاح، حيث سيبقى اللاعب المصري مع الريدز خلال الموسم المقبل؛ كونه عنصرًا مهمًّا من العناصر الأساسية للفريق.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية على أن ليفربول يعلم باحتمالية قدوم عرض لصلاح لكن النادي الإنجليزي سيفعل كل ما بوسعه، وذلك من أجل الإبقاء على اللاعب المصري.

كلوب حدد بديل محمد صلاح:

جدير بالذكر أن تقارير صحفية إنجليزية كانت ذكرت بوقت سابق، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يُفكر في التعاقد مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون خليفة محمد صلاح في الريدز، في حال انضم الأخير لصفوف ريال مدريد.

وكان صلاح انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، وحقق مع الريدز 4 بطولات وهم الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.







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