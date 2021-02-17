ليفربول يستعيد بريقه بثنائية ضد لايبزيج

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة لايبزيج ضد ليفربول ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، باستعادة الريدز بريقه المفقود محليًّا وفوزه بهدفين دون رد.

لايبزيج ضد ليفربول:

وأُقيمت مباراة لايبزيج ضد ليفربول على ملعب “بوشكاس أرينا”، لمنع السلطات الألمانية دخول القادمين من بريطانيا إلى أراضيها، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت مباراة لايبزيج ضد ليفربول بشكل سريع، وكاد الفريق الألماني أن يهز الشبام عند الدقيقة الخامسة برأسية من داني أولمو، إلا أنها ارتدت من القائم، ولم يتمكن الريدز من الظهور هجوميًا حتى الدقيقة 15.

ومرر أرنولد كرة مميزة إلى محمد صلاح الذي سدد بقوة، ولكن الحارس بيتر جولاتشي تصدى لها، لترتد الكرة إلى فيرمينو ليهز الشباك من الخارج، ورد الفريق الألماني بتسديدة قوية من مارسيل سابيتزر، إلا أن الحارس أليسون بيكر أنقذ مرماه.

ومرر صلاح الكرة لزميله فيرمينو الذي لعبها عرضية، وتابعها ساديو ماني لتمر رأسيته فوق المرمى عند الدقيقة 24، وألغى الحكم هدفًا للريدز عن طريق فيرمينو في الدقيقة 36، لخروج الكرة بالكامل من الملعب، لينتهي الشوط الأول من مباراة لايبزيج ضد ليفربول بالتعادل بدون أهداف.

الريدز ينتفض في الشوط الثاني:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب أولمو الكرة لزميله كريستوفر نكونو لينفرد بالحارس أليسون، إلا أنه تصدى لمحاولته بتميز، ونجح محمد صلاح في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 53 بعدما انفرد بالحارس.

وعزز ماني تقدم فريقه بهدف ثان عند الدقيقة 58، بعدما وصلت الكرة إليه عندما حاول المدافع نوردي موكيلي إبعادها، واستمرت المحاولات بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن لم تنجح، لتنتهي مباراة لايبزيج ضد ليفربول بفوز الريدز بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد نظيره لايبزيج الألماني في العاشر من شهر مارس المقبل، على ملعب “أنفيلد”، في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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