ليفربول يسقط من جديد في فخ الهزيمة أمام برايتون

المواطن - محمد سمعه

سقط الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بفخ الخسارة، مساء أمس الأربعاء، ضد نادي برايتون بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرايتون:

وسعى فريق الريدز لتحقيق الفوز من أجل الصعود للمركز الثالث، حيث دخل الشوط الأول بهجمات مكثفة أملًا في إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني من عمر اللقاء:

وفي الشوط الثاني، كشر فريق برايتون عن أنيابه الهجومية ليتمكن اللاعب ستيفن ألزاني في الدقيقة الـ55 من إحراز الهدف الوحيد لفريق برايتون بعد خطأ قاتل من مدافعي فريق الريدز.

وحاول فريق ليفربول عبر هجمات المصري محمد صلاح والسويسري شاكيري إحراز هدف التعادل ولكن عدم التركيز في اللمسة النهائية، أبقى النتيجة على حالها وهي تقدم برايتون بهدف دون رد.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد برايتون بعد الفوز 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد الريدز عند 40 نقطة بالمركز الرابع.

يذكر أنه قبل مواجهة برايتون، حقق فوزين متتاليين على فريقي توتنهام هوتسبير وويست هام يونايتد، قبل مواجهة فريق برايتون مساء أمس الأربعاء.

وستكون المباراة المقبلة لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد نادي مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، حيث تنطلق في الـ7 والنصف مساءً بتوقيت المملكة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين.







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