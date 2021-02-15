مأدبة عشاء تُحفز الفتح قبل مواجهة الشباب

المواطن - مروة نبيل

حرص عمار الدحيم على تحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قبل مواجهة الشباب المرتقبة بطريقته الخاصة.

الفتح يستعد لمباراة الشباب:

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عمار الدحيم سيُقيم، اليوم الاثنين، مأدبة عشاء لأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، ويتقدم الحضور رئيس مجلس الإدارة، سعد العفالق.

وعلى الصعيد الميداني، شرح المدير الفني يانييك فيريرا الخطة التي سينتهجها في مباراة الفتح ضد الشباب المقبلة، حيث قسم اللاعبين إلى مجموعتين، وتركز مران اليوم على الخطط الدفاعية والهجومية.

ومن المقرر أن يُغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى العاصمة الرياض، مساء يوم غد الثلاثاء، استعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الشباب، ويطمح فيريرا في تجهيز اللاعبين بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

ويواجه النموذجي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، مساء بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل النموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الترتيب برصيد 38 نقطة.

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