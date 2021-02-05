ماكرون: يجب إشراك السعودية في مفاوضات نووي إيران

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الخميس، أنه يعتزم “بذل كل ما بوسعه” للمساعدة في إرساء حوار بين واشنطن وطهران.

وقال ماكرون في كلمة أمام “المجلس الأطلسي” للأبحاث “إنه يجب إشراك السعودية ودول أخرى في أي مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران”.

كما أضاف “سأبذل ما بوسعي لدعم أي مبادرة أمريكية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقًا، وسأحاول أن أكون ميسّرًا لهذا الحوار”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتواصل مع إيران منذ تولي السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس.

وقال متحدث باسم الخارجية: الطريق لا يزال طويلًا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران في 28 يناير الماضي بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن بذلك.

وأضاف: “إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء”.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، ستسعى واشنطن لبناء “اتفاق أطول وأقوى” يتناول مسائل أخرى “صعبة للغاية”.







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