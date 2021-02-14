ما هي أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا؟

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

يصيب سرطان البروستات واحدًا من بين كل ستة رجال في المملكة المتحدة خلال حياتهم، وكما هو الحال مع أي مرض، كلما تم اكتشاف مشكلة صحية في وقت مبكر، كانت فرص الشفاء أفضل، ولهذا المرض أعراض معينة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

أعراض سرطان البروستاتا:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فكل رجل معرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وإذا أصيب أحد الرجال بهذا المرض، فقد ينتشر الألم في أماكن غير متوقعة، حسبما أوضحت مؤسسة مكافحة سرطان البروستاتا.

وسيعاني الشخص المصاب بسرطان البروستاتا بألم في الوركين أو العمود الفقري أو الجزء العلوي من الساق، وعند الشعور بهذا فيجب التوجه للطبيب، وقد يكون هذا نتيجة الإصابة بهذا النوع من السرطان.

سرطان لا ينتشر سريعًا:

كما أن له أعراضًا أخرى مثل مشاكل في المسالك البولية، وضعف مجرى البول، أو التردد في بدء التبول، وقد يجد الأشخاص المصابون بسرطان البروستاتا أنه عند التبول، لا يحدث تدفق مستمر، بدلًا من ذلك، يتوقف ويبدأ.

وحذرت مؤسسة مكافحة سرطان البروستاتا من أن العديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا ليس لديهم أعراض مرتبطة بالسرطان، ولحسن الحظ، في معظم الحالات، يكون المرض بطيئًا في النمو، مما يعني أن النمو غير الطبيعي للخلايا يقل احتمال انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومع ذلك، من الأفضل لأي شخص يعاني من أي من الأعراض الموضحة أعلاه أن يذهب للطبيب.

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