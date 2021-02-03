مباراة غزل المحلة ضد الزمالك تُغضب جماهير الأبيض

المواطن - مروة نبيل

تسببت مباراة غزل المحلة ضد الزمالك في غضب جماهير الفريق الأبيض، بعد خسارته بهدفين مقابل هدف، وعدم ظهور اللاعبين بالمستوى المتوقع خاصة المدافع محمود علاء الذي تعرض لانتقادات قوية.

غزل المحلة ضد الزمالك

ولعب غزل المحلة ضد الزمالك على ملعب المحلة، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم، وشهدت المباراة طرد التونسي فرجاني ساسي عند الدقيقة 86، لينجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف قاتل.

وتُعد مباراة غزل المحلة ضد الزمالك هي المواجهة الأولى التي يفوز بها الفريق السماوي على حساب الأبيض منذ 5 فبراير 2009، حينما نجح في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله محروس العتراوي، كما أنها الهزيمة الأولى لكتيبة باتشيكو هذا الموسم.

وتجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو عند 23 نقطة، ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى 11 نقطة ليحتل المركز العاشر.

محمود علاء يتعرض لانتقادات

وشنت الجماهير هجومًا على المدافع محمود علاء بسبب تراجع مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، كما سجل غزل المحلة هدف التعادل بعد خطأ منه، بعدما فشل في تشتيت الكرة لتعود إلى عبده يحيى ويهز الشباك.

وانتقدت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكرار محمود علاء لنفس الخطأ في مواجهات متكررة، وليس مباراة غزل المحلة ضد الزمالك فقط، ولعل أبرزها الهدف الذي سجله نجم الأهلي، محمد مجدي أفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

وطالبت جماهير نادي الزمالك باستبعاد محمود علاء من التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، والاعتماد على محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني، أملًا في استعادة تركيزه ومستواه الفني المميز مجددًا.







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