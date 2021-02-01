متحدث الصحة: ما نرصده مقلق جدًّا واستهتار البعض يعني الضرر للكل

المواطن - الرياض

جدد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، التحذير بشأن التهاون في إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الصحة تحذر من الوضع:

وقال العبدالعالي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: “ما نرصده مقلق جدًّا، ولا نريد أن نختبر منحنيات خطرة وإجراءات مشددة، الحل بأيدينا جميعًا بعون الله، حققنا مكاسب عظيمة بفضل الله، ويجب المحافظة عليها للخروج من الأزمة ونصل إلى بر الأمان”.

وتابع متحدث الصحة: “التزامنا جميعًا يعني سلامتنا جميعًا، واستهتار البعض يعني الضرر للكل. نأمل التعاون والالتزام”.

وكان المتحدث الرسمي للوزارة قد حذر اليوم من التجمعات المخالفة، خاصة المناسبات العائلية، مؤكدًا أنها من أكثر مُسببات عودة انتشار فيروس كورونا.

وبالتزامن مع عودة ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة وزيادة الحالات الحرجة شدد المتحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على أن عدم الحذر في الأيام المقبلة خطر جدًّا.

خطورة المناسبات العائلية:

ولفت العبدالعالي إلى أن ما يقارب من 75% من الإصابات الجديدة مرتبطة بسلوكيات غير مسؤولة من خلال المشاركة في التجمعات المخالفة، خاصة المناسبات العائلية، بالرغم من أن الأنظمة تحذر من مخالفة القواعد المنظمة للتجمعات.

وأشار إلى أن بعض السلوكيات التي يتم ممارستها في المطاعم والمناسبات الاجتماعية مثل المصافحة والعناق وعدم التباعد وغيرها، موضحًا أن الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد لتفادي اللجوء إلى إجراءات احترازية مكثفة.

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