متحدث الصحة : مناعة الفرد خطوة مهمة لتخطي جائحة كورونا

المواطن - واس

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن تذبذب منحنى الإصابات بفيروس كورونا يتم متابعته وملاحظته باستمرار، مشيراً إلى أن التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الصحية يعد خط أساس لحماية المجتمع, وأن مناعة الفرد خطوة مهمة ومساعدة في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي الجائحة.

الصحة تدعو للحصول على لقاح كورونا

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا (كوفيد-19) وصل عددهم إلى 600798 شخصاً، مؤكداً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة لقاحات فعالة وآمنة، وهي متوفرة في مناطق المملكة كافة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم, مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات.

حالات كورونا الجديدة

وأعلن متحدث الصحة تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة, فيما بلغ عدد المتعافين (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات.

وأكد أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1998375 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ27932755 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوص في المملكة (13418416) فحصا مخبريا دقيقا.

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