متحدث الصحة : 600 ألف حصلوا على لقاح كورونا

المواطن - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد الحاصلين على لقاح كورونا في المملكة تجاوز 600 ألف شخص، مذكرًا الجميع بأن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة.

لقاح كورونا ومناعة الفرد

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن مناعة الفرد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم.

وجدد العبدالعالي التأكيد على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أنه ” يجب أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعًا هذه الأزمة” وأن: “أول خط أساسي لحماية المجتمع أن نكون جميعًا ملتزمين بالإجراءات الصحية”.

لقاحات كورونا آمنة

وقال متحدث الصحة : بحمد الله، اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة هي لقاحات فعالة وآمنة، مشيرًا إلى أن هناك فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وتواصل وزارة الصحة التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

حالات كورونا الجديدة

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (323) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (357668) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2463) حالة من بينها (486) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة مقارنة مع (497) حالة في اليوم السابق، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كوفيد 19 في المملكة إلى (366735) حالة، توفي منهم (6470) حالة.

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