متحدث النصر السابق: القضية واضحة والعقوبات صورية!

المواطن - مروة نبيل

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علق المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان على العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن أحداث مباراة العالمي ضد الشباب.

ابن زنان يُعلق على العقوبات

وقال عبدالله بن زنان: “في قضية احتجاج الوحدة تم إيقافي سنة وإيقاف الأمين العام الأستاذ محمد المسبل ستة أشهر وغرامات مالية ونحن ليس لنا في ذلك أي ذنب يذكر.. فأنا متحدث رسمي فقط وليس لي علاقة بالأمور القانونية والأمين العام كذلك”.

وتابع المتحدث الإعلامي باسم النصر سابقًا عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “والآن قضية واضحة وضوح الشمس والعقوبات صورية فقط..!!.. أين تذهبون من الله..؟؟”.

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت عبدالله بن زنان، لانتقاده رفض احتجاج النصر على الوحدة لإشراكه لاعبين من فئة المواليد، فيما عاقبت محمد المسبل لإظهاره رسالة إلكترونية تحمل اسمه وتوقيعه يظهر فيها التوقيت غير الرسمي للرسالة الأصلية.

قرارات الانضباط لمباراة النصر والشباب

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أصدرت عقوباتها، مساء أمس الخميس، بشأن أحداث مباراة الفريقين، حيث تم منع رئيس نادي الشباب، خالد البلطان من الدخول إلى الملعب في 3 مباريات، وتغريمه 40 ألفًا، وغرمت نجم فريقه، سيبا 200 ألف ريال وإيقافه مباراتين.

كما أوقفت لجنة الانضباط المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر، حسين عبدالغني مواجهتين وغرمته 40 ألفًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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