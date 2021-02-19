متحدث النصر السابق: 6 أسباب لرحيل إدارة السويكت

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي عن الأسباب التي دفعته للمطالبة برحيل مجلس إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

الصرامي يُطالب برحيل إدارة النصر

ويتفاعل الصرامي مع هاشتاق استقالة السويكت مطلب نصراوي الذي أطلقته الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، والتي كان آخرها الخسارة ضد القادسية بهدف دون رد.

وحدد الصرامي 6 أسباب لرحيل إدارة النصر برئاسة السويكت، وقال: “١-لم تحصل على الكفاءة المالية، ٢-زادت مديونات النادي، ٣-تعددت الشكاوي على النادي من جهات عدة، ٤-تدهورت نتائج الفريق حتى صار يتلقى الخسائر من فرق صاعدة”.

وتابع المتحدث السابق باسم نادي النصر تغريدته قائلًا: “٥-فشلت في حماية مكانة النادي من المتطاولين عليه، ٦-سمحت للاعبين بأن يحددوا متى موعد التدريب والإجازة”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ولعب القادسية ضد النصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر العالمي بهدف دون رد، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وتجمد رصيد العالمي عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 7 مرات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 8 لقاءات، في أسوء نتائج يُحققها منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009.

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