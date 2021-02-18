مخاطر الدهون الثلاثية وطرق التخلص منها

المواطن - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية من مخاطر تراكم الدهون الثلاثية وارتفاع نسبتها في الجسم والتي تؤثر بشكل مباشر على القلب والكبد والشرايين.

وأوضحت أخصائي التغذية العلاجية بالمدينة رؤى الهدلق بأن من أسبابها: زيادة الوزن المفرطة والسكري والدهون المتراكمة حول الخصر والبطن وارتفاع في ضغط الدم.

مخاطر الدهون الثلاثية:

وأشارت الهدلق إلى أن أبرز مخاطر الدهون الثلاثية تتمثل في حدوث خلل في عمل أعضاء الجسم، بالإضافة إلى تراكم الدهون على الكبد، وتصلب الشرايين، والتعرض للجلطات و تعرض القلب للأمراض وللاضطرابات في النبض وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول في الجسم والتعرض للإصابة بالجلطات الدماغية.

التخلص من الدهون الثلاثية:

ونوهت الهدلق بأن هناك طرقاً عديدة للتخلص من الدهون الثلاثية ومنها: التقليل قدر الإمكان من تناول الدهون وخاصة الدهون المشبعة والتقليل من تناول اللحوم والإكثار من الفواكه والخضروات الورقية وخسارة الوزن ومحاولة الوصول للوزن المثالي والتوقف فورًا عن التدخين وممارسة الرياضة بالإضافة لعدم شرب المشروبات غير الصحية والخضوع للفحص الطبي وتناول الأدوية الخاصة بذلك.



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