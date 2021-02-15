مدالله العليان يغيب عن الهلال 6 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

تأكد غياب مدالله العليان عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة؛ بسبب معاناته من إصابة قوية.

إصابة مدالله العليان:

وكان مدالله العليان قد تعرض لإصابة خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد ضمك في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ ليشارك أمير كردي بدلًا منه.

ولفت نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مدالله العليان خضع لفحوصات طبية أثبتت تعرضه لتمزق في عضلة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تتراوح مدته ما بين 5 إلى 6 أسابيع.

الهلال يستعد لمواجهة الاتفاق:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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