مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السعودي البيلاروسي بمجال الصناعات العسكرية

المواطن - الرياض

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على هامش مشاركة المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي آيدكس 2021، وقعت الهيئة العامة لـ الصناعات العسكرية في المملكة، وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية بلاروسيا، اليوم الاثنين في مقر الجناح السعودي المشارك في المعرض مذكرة تفاهم في مجال الصناعات العسكرية.

يأتي ذلك سعيًا إلى تعزيز التعاون بين البلدين على صعيد تطوير القدرات المتعلقة بالصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنية بشكل مستمر وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها بين البلدين.

تعزيز الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، وبناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بتعزيز واستغلال القدرات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشروعات مشتركة في مجال الصناعات العسكرية، ومناقشة آلية عمل لتطبيق تلك المشروعات.

ووقع مذكرة التعاون كلٌّ من معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، ووزير الصناعات الدفاعية في بيلاروسيا ديمتري بانتوس.

تعاون وتنسيق متواصل

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، بأن هذا التعاون يأتي امتدادًا لما تحظى به العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلاروسيا الصديقة، وما تتسم به من تعاون وتنسيق متواصل في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعظيم الاستفادة مما يتمتع به البلدان من خبرات وقدرات بشرية وإمكانات اقتصادية، لافتًا إلى أن اتفاقية التعاون ستعمل على دعم العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال العمل المشترك في مجال الصناعات العسكرية والبحوث والتطوير والتقنيات العسكرية، والتي تأتي في إطار دعم تحقيق مستهدفات تطوير القطاع العسكري والأمني.

عمق العلاقات بين البلدين

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التعاون التي جرى توقيعها بين هيئة الصناعات العسكرية السعودية وجمهورية بلاروسيا تأتي استكمالًا للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية، الأمر الذي سيسهم في تعزيز أمن ومكانة الدولتين على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويؤكد في الوقت ذاته عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بلاروسيا، والتي من شأنها الوصول إلى أعلى مستويات التكامل والتشارك في مختلف المجالات والقطاعات.

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