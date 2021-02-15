مستجدات لقاحات كورونا في مؤتمر الصحة غدًا

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم موضوعات المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الثلاثاء والمقرر عند الساعة 3:35 مساءً.

تفاصيل مؤتمر الصحة:

يكشف خلال المؤتمر متحدث وزارة الصحة محمد العبدالعالي عن مستجدات لقاحات كورونا في المملكة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى خريطة الإصابات بالمملكة والمؤشرات الوبائية.

كما يجيب العبدالعالي عن أبرز الاستفسارات ويعلن عن الإحصاءات وجديد الخدمات الصحية ومستجدات الأوضاع العالمية بشأن الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، عن بدء المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ 18 فبراير 2021م.

التوسع في أولويات الجرعة الأولى:

وقالت الصحة: إن هذا يأتي بالتوسع في أولويات إعطاء الجرعة الأولى، والتوسع في مناطق المملكة، وزيادة المواعيد اليومية.

ودعت الوزارة الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي: هنا.

جدولة المواعيد عبر تطبيق صحتي:

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم أمس عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي، وأكدت كذلك أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقًا للجرعة الأولى بعد تاريخ 18/ 2/ 2021م عبر تطبيق صحتي.

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