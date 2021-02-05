مشادة وأزمة بين لاعبي الأهلي والوحدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

دخل لاعبو الأهلي والوحدة في مشادة بينهم، وذلك بعد تدخل البرازيلي جوستافو لاعب الوحدة بعنف على الصربي فيجسا لاعب الأهلي في الدقيقة الـ95 من أحداث مباراة الفريقين بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🎥 | مشادة بين لاعبي الفريقين بعد تدخل غوستافو على فيجسا#الوحده_الاهلي pic.twitter.com/drcslVoDvZ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 5, 2021

ومنح حكم اللقاء بطاقة صفراء للاعب جوستافو فاعترض الأخير عليها، فما كان من لاعبي الراقي إلا أن تدخلوا وحاولوا الدخول في مشادة مع جوستافو وتدخل لاعبو الوحدة لإبعاد زميلهم تهدئة للأحداث.

أحداث مباراة الأهلي والوحدة:

وكان الشوط الأول بين الفريقين شهد إثارة لا مثيل لها، حيث تقدم الراقي بهدفين عبر كل من حسين المقهوي وسلمان المؤشر في الدقيقتين الـ7 والـ13، ثم نجح الوحدة في إحراز هدفين عبر اللاعب حسين العيسى والفرنسي يوسف نياكاتي في الدقيقتين الـ17 والـ23.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل 2/ 2.

وفي الشوط الثاني، أهدر الأهلي فرصًا عبر نجمه السوري عمر السومة، واللاعب الروماني ميتريتا، وسط محاولات من نياكاتي لإضافة الهدف الثالث لفريق الوحدة.

وبعد معاناة، تمكن الراقي من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة التسعين عبر اللاعب ميتريتا بعد اختراق جميل في دفاعات الوحدة.

السومة يُضيف رابع أهداف لقاء الأهلي والوحدة:

وعاد النجم السومة ليُضيف رابع أهداف الراقي بالدقيقة الـ92 بعد تمريرة متقنة من اللاعب ميتريتا.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 33 نقطة في صدارة دوري المحترفين مؤقتًا قبل مباراة الشباب والرائد، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز العاشر.







شارك الخبر