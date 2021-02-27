معلمة أمريكية: السعودية الدولة الأكثر أمانًا في العالم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت سيدة أمريكية أمضت 5 سنوات في السعودية، حيث عملت كمعلمة لمرحلة رياض الأطفال، إن المملكة أكثر دول العالم أمانًا في العموم وللنساء خاصةً.

وشاركت غيل سومر وابنتها باريس فيرا، في مقابلة لبرنامج Mo Show، تجربتها في زيارة السعودية حيث قالت: لقد غيرت جولتي إلى المملكة لا تصوري عن هذا البلد فحسب، بل أيضًا المنطقة كلها، فقد كنت أعتقد أنها منطقة لا شيء فيها إلا الحروب، وقد ظنني أصدقائي وأهلي مجنونة لاتخاذ هذا القرار.

وتابعت: لكن في الحقيقة وجدت البلد مختلفًا تمامًا عن تلك الصورة النمطية التي تصورها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة والغرب.

السعودية الدولة الأكثر أمانًا في العالم

وأردفت السيدة غيل سومر حوارها قائلة: المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكن لأي شخص أن يحمل فيها آلاف الدولارات في جيبه ويتجول بحرية في أي وقت من الليل وفي أي جزء من البلاد، مضيفة: هذا يتناقض تمامًا مع بلدي.

واستطردت قائلة: فكرت أني سأنتظر لمدة عام، وهذا العام سيمضي سريعًا وإذا لم يعجبني الوضع فسأعود إلى بلدي، لكن الآن مضى 5 سنوات على قراري، وأريد البقاء هنا إلى الأبد.

والتقطت ابنتها باريس فيرا الحديث منها قائلة: أرسلت لي أمي تأشيرة لزيارة السعودية، وخططت لزيارتها فقط والتعرف على المدن والأشخاص، وانتهى بي الحال إلى الإقامة لمدة عامين ونصف.

رحلة إلى نجران

وتحدثت باريس عن رحلتها إلى نجران قائلة: ذهبت إلى نجران مع والدتي لرؤية أماكنها السياحية، التقينا بعائلة سعودية هناك وبعد مقدمة موجزة دعونا إلى منزلهم، وقررنا الاستجابة للدعوة، لكن في الطريق كنا قلقين بعض الشيء لأن الطريق المؤدي إلى منزلهم كان مهجورًا، لكننا كنا أمام مفاجأة كبيرة، حيث أعد مضيفنا وليمة فخمة لنا.

واختتمت فيرا حديثها قائلة: لقد وقعت في حب هذا البلد.

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