مفاجأة بشأن عودة مايكون إلى النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي النصر بصدد إعادة مدافعه البرازيلي مايكون إلى صفوفه وذلك بعد أن غاب عن المباريات الأخيرة للعالمي بعد أن فسخ عقده بسبب تأخر إدارة صفوان السويكت في منحه مستحقاته.

المدافع البرازيلي يُبدي مرونة

وذكرت قناة 24 الرياضية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أن هناك شخصية نصراوية عرضت على حسين عبدالغني فكرة عودة المدافع البرازيلي لصفوف الفريق، بعد اعتذاره للمرة الثانية للإدارة، وإبداء مرونة منه في تقديم بعض التنازلات للعودة.

ورغم رفض حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنصر، الأمر بشكل مبدئي لكنه طلب الاجتماع اليوم الأحد مع المدرب ألين هورفات للنقاش حول هذا الأمر من الناحية الانضباطية والفنية.

عبدالغني رفض اعتذار مايكون للمرة الأولى

وكان الناقد الرياضي محمد العنزي تحدث عن أن مايكون اعتذر للمرة الأولى لحسين عبدالغني قبل مواجهة النصر لنادي الهلال في مباراة السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي، لكن عبدالغني رفض تواجده في الفريق بسبب تركه النادي في وقت صعب، قبل مواجهة الهلال.

وكان المدافع البرازيلي فاز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018/2019 ولقب السوبر السعودي نسخة 2019 مع نادي النصر، كما انضم بشكل نهائي من غلطة سراي التركي للعالمي بعد نهاية الموسم الماضي.







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