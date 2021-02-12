مفاجأة صادمة بشأن طلب النصر تسجيل بديل لـ كيم

المواطن - مروة نبيل

كشف الناقد الرياضي خالد أبو غانم عن مفاجأة صادم بشأن طلب نادي النصر برئاسة صفوان السويكت لتسجيل لاعب آخر بدلًا من الكوري الجنوبي المصاب كيم جين سو.

النصر لم يطلب تسجيل لاعب بديل

وقال أبو غانم: “تم إلغاء التغريدة بعد التأكد من عندم صحة ما يشاع حول طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم طلبات إضافية لتسجيل لاعب لنادي النصر بديل عن كيم المصاب”.

وتابع خالد أبو غانم حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الصحيح أن إدارة صفوان السويكت لم تخاطب لجنة الاحتراف بهذا الشأن حتى الآن.. لذا جرى التنويه”.

وشهدت تغريدة أبو غانم تفاعلًا كبيرًا، وقال نجم العالمي السابق، هاشم سرور: “إن كانت إدارة النصر بالفعل لم تخاطب إدارة الاحتراف بطلب تسجيل بديل للمصاب كيم فهذه كارثة”، وقال آخر: “عندما يكثر اللغط عن موضوع مثل هذا، أتمنى أن يصدر الاتحاد السعودي بيانًا صحفيًا لوضع النقاط على الحروف”.

وكان كيم جين سو قد تعرض للإصابة بقطع كامل في وتر أكيليس خلال مواجهة الرائد الشهر الماضي، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأكد غيابه حتى نهاية الموسم، وأكدت التقارير أن النصر يسعى لضم تيكسيرا بدلًا منه.

العالمي يستعد لمواجهة الشباب

على الجانب الآخر، يلعب العالمي ضد الشباب على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر الشباب الترتيب بـ35 نقطة.







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