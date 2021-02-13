مقترح بإضافة القدرة على الإنجاب ضمن فحوصات ما قبل الزواج

المواطن - الرياض

اقترح ‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، إضافة فحص القدرة على الإنجاب قبل الزواج.

طبيب يقترح إضافة فحص القدرة على الإنجاب قبل الزواج.. د. خالد النمر – أستاذ أمراض القلب: الفحص من شأنه أن يمنع كثير من حالات المعاناة بعد الزواج، ونسبة 18.5% ليس لديهم القدرة على الإنجاب#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ahqll8pgKK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 13, 2021

وقال النمر في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، اليوم السبت: إن الفحص من شأنه أن يمنع كثيرًا من حالات المعاناة بعد الزواج، موضحًا أن نسبة 18.5% ليس لديهم القدرة على الإنجاب.

لا يتعارض مع علم الغيب:

وتابع أستاذ أمراض القلب أن الفحص لا يتعارض مع القسمة والنصيب وعلم الغيب، وهناك بعض الرجال الذين لديهم أبناء يتعمد عدم الإنجاب من الزوجة الثانية باستخدام وسيلة طبية دون علمها.

كما اقترح إعادة تقييم فحوصات ما قبل الزواج؛ لأن هناك أمراضًا نفسية وأخرى وراثية لا يشملها.

فحوصات ما قبل الزواج:

وتعتبر فحوصات ما قبل الزواج من أهم الفحوصات التي يجريها العروسان للتأكد من سلامتهما من الأمراض الوراثية والمعدية؛ وذلك بهدف بناء أسرة صحية وسليمة وخالية من الأمراض.

وحددت وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة مراكز لفحوصات ما قبل الزواج، إذ يتم إجراء الفحوصات للطرفين، وفي حال وجود أمراض وراثية فإنه يتم إحالتهما لعيادة المشورة لتوضيح ما سيترتب على هذا الزواج في حال إتمامه.







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