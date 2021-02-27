منع البلطان من مزاولة النشاط الرياضي لشهرين ومنع مدير المركز الإعلامي لنهاية الموسم المقبل

المواطن - محمد سمعه

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أصدرت وزارة الرياضة- قبل قليل- قرارًا بمنع خالد البلطان رئيس الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم منع مدير المركز الإعلامي بالنادي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم.

وجاء بيان الوزارة كالتالي: “بناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) يوم الأحد 14 فبراير 2021م، والمتضمن تصريحًا للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها، ولما تضمنه التصريح من اتهامات- اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناء على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحيث راعت الوزارة خلال فترة التحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث والفصل فيها حسب الاختصاص. عليه فإن وزارة الرياضة ومن منطلق اختصاصاتها النظامية وفقا لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأضاف البيان: “قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، ومدير المركز الإعلامي بالنادي، فيما يخص مقطع الفيديو المنشور وأصدرت القرارات التالية: أولًا: إيقاع الجزاءات التالية على رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ/ خالد البلطان، وهي: 1- المنع من مزاولة النشاط الرياضي لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار، استنادًا إلى نص المادة (2/88/ب). 2- المنع من دخول النادي لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، استنادا إلى نص المادة (2 88/ج).

3- المنع من مرافقة فرق النادي داخليًّا وخارجيًّا لمدة شهرين ثانيًا: إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم 2022 2021م على مدير المركز

الإعلامي في نادي الشباب/ أحمد المسعود استنادًا إلى نص المادة (88 / 2 /ب)، أخذًا بالاعتبار تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق. كما توضح الوزارة بأنه ووفقًا لنص المادة (32) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ فإنه سيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه.

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