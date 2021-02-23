من يحسم ديربي الرياض الثالث في مرسول بارك ؟

المواطن - مروة نبيل

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تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب مرسول بارك لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ديربي الرياض الثالث في مرسول بارك

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن العالمي حسم ديربي الرياض مرة وتعادل في آخر على ملعب مرسول بارك، مضيفًا: “مباراتان جمعت النصر والهلال على هذا الملعب.. لمن سيكون اللقاء الثالث”.

ولعب النصر ضد الهلال 25 مباراة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق الذي نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، ويمكن الاطلاع على تاريخ مواجهات ديربي الرياض عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتُقام مباراة النصر والهلال على ملعب “مرسول بارك” عند الساعة 8:35 مساء اليوم، في ختام منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

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