موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة

المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة إشبيلية ضد برشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يطمح كل منهما لتحقيق الفوز وعدم التفريط في المركز الثالث.

إشبيلية ضد برشلونة

ومن المقرر أن يلعب إشبيلية ضد برشلونة على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، مساء يوم غد السبت، عند الساعة 6:15 بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويدخل الفريق الكتالوني مباراة إشبيلية ضد برشلونة غدًا بمعنويات مرتفعة، بعدما استعادة نغمة الانتصارات، ونجح في الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلتشي بثلاثية دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى في الليغا.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأندلسي من الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإسباني، ما يزيد من صعوبة مباراة إشبيلية ضد برشلونة المقبلة.

ترتيب الدوري الإسباني

وتحمل مواجهة الغد منافسة خاصة بين الفريقين، حيث إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 48 نقطة، ولكنه خاض 23 مباراة فقط، وفي حالة تجاوزه لعقبة برشلونة سيخطف المركز الثالث، ويُهدد وصافة ريال مدريد إذا فاز بمواجهته المؤجلة.

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