موعد مباراة النصر والفتح بدوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تنطلق غدًا الثلاثاء مباراة النصر والفتح ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة والمؤجلة بين الفريقين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباراة النصر والفتح

وستبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت السعودية حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

النصر يهزم التعاون بثلاثية بآخر المباريات

ويمر نادي النصر بأفضل فتراته الفنية حاليًا حيث حقق لقب السوبر السعودي على حساب نادي الهلال يوم 30 يناير الماضي بالإضافة للفوز على فريق التعاون في الجولة الـ17 من دوري المحترفين يوم الخميس الماضي بثلاثية دون رد.

ومنذ قدوم المدرب الكرواتي ألين هورفات والفريق النصراوي يحقق الفوز في المباريات، حيث يأمل عشاق العالمي في قيادة هورفات للفريق الأصفر غدًا لتحقيق الفوز رقم 6 في بطولة الدوري منذ توليه المسؤولية في شهر ديسمبر الماضي.

وكانت مباراة النصر والفتح تم تأجيلها في الجولة الـ16 في أواخر شهر يناير الماضي، بسبب مواجهة النصر لنادي الهلال في بطولة السوبر السعودي في تلك الفترة.

مايكون يعتذر للمرة الثانية

جدير بالذكر أن المدافع البرازيلي مايكون كان تقدم باعتذاره للمرة الثانية لإدارة النصر ولحسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي بعد الأحداث التي افتعلها ورفضه حضور التدريبات ورغبته في فسخ العقد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

ويحتل النصر قبل مواجهة الفتح، المركز السادس برصيد 24 نقطة أما الفتح في المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.







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