موعد مباراتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير في جميع أنحاء العالمي استئناف مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 بعد فترة من الغياب بمواجهتين قويتين في ذهاب دور الـ16، مساء اليوم الثلاثاء.

لايبزيج ضد ليفربول

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضيفًا على لايبزيج عند الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية، وما يزيد من صعوبة المواجهة تراجع مستوى الريدز خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي يسير فيه الفريق الألماني بشكل مميز.

وقبل مباراة لايبزيج ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم، يحتل أصحاب الأرض المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 44 نقطة من 21 مباراة، وبفارق 5 نقاط عن فريق بايرن ميونخ المتصدر.

على الجانب الآخر، تلقى الريدز 3 هزائم متتالية في الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل مباراة لايبزيج ضد ليفربول اليوم، الأمر الذي أبعده عن المنافسة على اللقب هذا الموسم، وأثار غضب الجماهير.

برشلونة ضد باريس سان جيرمان

وتُقام مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان على ملعب “كامب نو”، عند الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، ويطمح الفريق الكتالوني لتحقيق فوز كبير يُسهل من مهمته في مباراة الإياب، ومصالحة الجماهير بعد تذبذب النتائج هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق الفرنسي مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم بهدف تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل من ملعبه “حديقة الأمراء”، خاصة أن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الحلم الأبرز للفريق.

مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا

وأُجريت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية شهر ديسمبر الماضي، وأسفرت عن مواجهات قوية، أبرزها مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تُعيد للأذهان ريمونتادا البارشا التاريخية.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على برشلونة ذهابًا برباعية دون رد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتفض الفريق الكتالوني ويُحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة 6/1، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما في النسخة الحالية.

كما تشهد منافسات دور الـ16 مباريات صعبة أخرى، ومنها قمة أتلتيكو مدريد وتشيلسي، مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا، فيما يُلاقي بايرن ميونخ بطل النسخة الماضية، الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو.

شارك الخبر







شارك الخبر