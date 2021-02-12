ميتريتا يغيب عن الأهلي 3 أسابيع

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي، قبل قليل، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الروماني ألكسندر ميتريتا ومدة غيابه عن الملاعب.

الإصابة تبعد ميتريتا عن الأهلي

وخضع الروماني ميتريتا لفحوصات طبية مبدئية، اليوم الجمعة، وأثبتت معاناة نجم النادي الأهلي من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية.

وأضاف حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ميتريتا سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أسابيع، وذلك قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية مرة أخرى.

وكان ميتريتا قد تعرض لإصابة قوية خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الاتحاد، وسقط على أرضية الملعب متأثرًا بإصابته، وحاول العودة مرة أخرى، ولكنه لم يستطع، ليشارك عبدالرحمن غريب بدلًا منه عند الدقيقة 20.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الاتحاد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخيم التعادل الإيجابي على المباراة، ويستعد لملاقاة العين، يوم الأربعاء المقبل.

وبعد ديربي جدة، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الاتحاد إلى 29 نقطة في المركز الرابع.







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