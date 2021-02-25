ميسي يتألق مع برشلونة وينفرد برقم مميز

المواطن - مروة نبيل

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استعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي بريقه مع برشلونة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وقاده لتحقيق فوز مهم ضد فريق إلتشي.

برشلونة ضد إلتشي

ولعب برشلونة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إلتشي، مساء أمس الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني الممتاز، ونجح الفريق الكتالوني في استعادة نغمة الانتصارات وفاز بثلاثية دون رد، سجلها ميسي “هدفين” وجوردي ألبا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة رصيده 50 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح لمواصلة انتصاراته أملًا في تعثر المنافسين والتقدم في الترتيب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، قبل أن يلاقيه، يوم الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، في إياب الدور نصف النهائي من كأس الملك.

ميسي يستعيد بريقه

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ميسي أصبح أكثر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، إحرازًا للأهداف خلال منافسات عام 2021 في كل المسابقات برصيد 13 هدفًا.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى أن مهادم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي يحتل المركز الثاني برصيد 12 هدفًا خلف نجم الفريق الكتالوني، ثم إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند بـ10 أهداف.

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