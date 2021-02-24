نجم الأهلي المصري مطلوب في غلطة سراي

المواطن - مروة نبيل

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أكدت تقارير صحافية، أن نادي غلطة سراي التركي مهتم بالتعادل مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، المالي الدولي أليو ديانج.

غلطة سراي مهتم بنجم الأهلي المصري

ولفت موقع takvim التركي، إلى أن إدارة نادي غلطة سراي بدأت متابعة نجم خط الوسط، المالي أليو ديانج بعد تألقه اللافت مع النادي الأهلي المصري، من أجل الحصول على خدماته خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأكد الموقع أن ديانج خطف أنظار كشافي نادي غلطة سراي أثناء متابعتهم لمهاجم الزمالك المصري، مصطفى محمد، وأشادوا بمستوى النجم المالي خلال التقارير التي قدموها للإدارة ومدرب الفريق الأول لكرة القدم، فاتح تريم، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ حتى الآن.

وكان النادي الأهلي المصري قد تعاقد مع ديانج صاحب الـ23 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي مولودية الجزائر، وساهم في تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا وشارك معه في كأس العالم للأندية.

تكرار تجربة مصطفي محمد

وظهر مصطفى محمد بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي التركي، ونجح في تسجيل أكثر من هدف فور مشاركته، ما دفع الإدارة في تكرار التجربة مرة أخرى والتعاقد مع ديانج باعتباره أحد النجوم المميزين في الدوري المصري الممتاز.

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع وجود بند يُتيح بالحصول على خدماته بشكل نهائي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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