نجم النصر السابق ينتقد أداء حمدالله ويُحدد بديله

المواطن - محمد سمعه

انتقد خالد العقيلي نجم النصر السابق، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بسبب سوء أدائه بالشوط الأول مع النصر ضد القادسية.

رائد الغامدي أفضل من حمدالله

وغرد العقيلي قائلًا: “ثالث مباراة للمهاجم المغربي من بعد عودته، مستوى فني سيئ، ولم يقدم أي شيء بالعكس أثر على المستوى الفني للفريق، رائد الغامدي ظُلم بالدكة عطفًا على ما قدمه في غياب حمدالله”.

وكان نادي القادسية أنهى شوط مباراة النصر الأول، متقدمًا بهدف دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن القادسية من إحراز الهدف الوحيد بالشوط الأول عبر اللاعب إيدسون فيليب بالدقيقة الرابعة والعشرين. الفوز يضمن للنصر الصعود للمركز الخامس ويحتاج العالمي في الشوط الثاني إلى الاستفاقة وتسجيل هدفين مع المحافظة على شباكه وعدم السماح بتسجيل أهداف أخرى من القادسية، ليحقق الفوز ويصل رصيده من النقاط إلى 28 نقطة بالمركز الخامس. جدير بالذكر أنه قبل انطلاق مباراة النصر والقادسية، كان الفيصلي تفوق على ضمك بثنائية دون مقابل، بينما فاز الاتحاد على التعاون بهدفين لهدف. وكان المدرب الكرواتي ألين هورفات مدرب العالمي دفع بتشكيلة مكونة من : ” براد جونز، أسامة الخلف، عبدالإله العمري، علي لاجامي، عبدالعزيز العلاوي، بيتروس، علي الحسن، خالد الغنام، أيمن يحيى، بيتي مارتينيز وعبدالرزاق حمدالله.

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