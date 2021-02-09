نصر هورفات يتفوق على فيتوريا آخر 7 مباريات

المواطن - مروة نبيل

استعاد نادي النصر بقيادة المدرب الكرواتي ألين هورفات بريقه خلال الفترة الأخيرة، بعد معاناته من تراجع الأداء والنتائج بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

نصر هورفات يخطف الأنظار

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 7 مباريات تحت قيادة هورفات منذ تكليفه بهذه المهمة بعد إقالة فيتوريا لتراجع النتائج، ولم يخسر العالمي أي مباراة معه حتى الآن.

ولعب العالمي 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز 5 مرات أمام الفيصلي، العين، الرائد، الوحدة والتعاون، فيما تعادل في مواجهة واحدة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بنتيجة 1/1.

كما نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة هورفات في تحقيق الفوز على نظيره الهلال بثلاثية دون رد في كأس السوبر السعودي، ليتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما حسم نسخة 2019 على حساب التعاون.

ويطمح هورفات لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق الفوز ضد الفتح اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم.

العالمي يُعاني مع فيتوريا

على الجانب الآخر، لم يظهر العالمي بمستواه المتوقع آخر 7 مباريات قبل إقالة فيتوريا، حيث لعب 6 مواجهات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعادل مرتين أمام الاتفاق وضمك، وخسر ضد الهلال، أبها، الأهلي والباطن.

وفي دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من تحقيق الفوز على الرائد بهدفين دون رد، ليخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي من البطولة.







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