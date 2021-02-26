نظام سريع: نظام الحوالات الفورية الجديد لا يشمل الرواتب

المواطن - الرياض

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قال نظام المدفوعات الفورية (سريع): إن النظام يدعم حاليًّا معالجة الحوالات المالية بين الأفراد والشركات، ولكنه لم يدعم بعد حوالات الرواتب، ولكن سيتم ذلك مستقبلًا.

شائعات إيداع الراتب غدًا:

جاء ذلك ردًا من نظام المدفوعات الفورية على شائعات متداولة بشأن إمكانية إيداع رواتب الموظفين غدًا السبت الذي يوافق 27 فبراير الجاري، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر.

موعد إيداع الراتب:

وبحسب نظام الرواتب، يتم صرف الرواتب إلى يوم الأحد عندما يصادف موعدها يوم السبت، ويتم تقديمها إلى يوم الخميس عندما يصادف موعدها يوم الجمعة.

10 بنوك تدعم خدمات نظام سريع:

وكان نظام سريع للمدفوعات الفورية قد حدد قائمة بالبنوك الداعمة للنظام، والتي يمكن لمستفيديها استقبال وإرسال الحوالات للبنوك المختلفة بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وضمت القائمة بنوك: (الجزيرة، وساب، والبلاد، والأهلي، والعربي، والسعودي الفرنسي، والرياض، والراجحي، والسعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء).

وأشار نظام المدفوعات الفورية إلى أن بنكي سامبا والخليج الدولي سيدعمان خدماته قريبًا.

وكان البنك المركزي قد أطلق مؤخرًا نظام المدفوعات الفورية “سريع”، والذي يمكّن عملاء القطاع المصرفي من إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم منخفضة لا تتجاوز ريالًا واحدًا، إضافة إلى خدمات ومميزات أخرى يتيحها النظام للمستفيدين.

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