نقل مباراة الاتفاق وأبها بدوري محمد بن سلمان إلى الخبر

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن نقل مباراة الاتفاق وأبها المقبلة لتُقام في ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

نقل مباراة الاتفاق وأبها

وقررت اللجنة نقبل مباراة الاتفاق وأبها من استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، إلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، وذلك بناءً على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياضة.

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق وأبها عند الساعة 6:05 مساء يوم الخميس المقبل، في افتتاح منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تُختتم مواجهات الجولة، يوم الأحد بلقاء ضمك ضد الهلال.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وتتشابه ظروف الفريقين قبل المباراة المقبلة، حيث يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويسعى أبها لخطف الثلاث نقاط بعد تحسن الأداء خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع أبها صاحب المركز الثامن، حيث حقق كل منهما الفوز في 7 مباريات وخسر في مثلها، والتعادل 3 مرات.







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