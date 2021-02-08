هل يجوز قـتل المريض الميؤوس من حالته؟.. الشيخ السبر يجيب

المواطن - الرياض

أوضح أستاذ الفقه المُقارن الدكتور سعد السبر، مدى جواز قـتل مريض ميؤوس من حالته؛ لإنهاء معاناته مع الألم والعذاب والحكم الشرعي في ذلك.

مريض ميؤوس من حالته ويتألم ويتعذب بسبب مرضه.. هل يجوز قتله من مبدأ "قتل الرحمة"؟#يستفتونك مع الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر @DR_SAADALSABER

.https://t.co/Gq96hKsTGu pic.twitter.com/1IglRaau8P — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 7, 2021

وقال الشيخ السبر خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن قـتل النفس لا يجوز فهو كبيرة من الكبائر وأعظم ما يُحاسب عليه المسلم مع الصلاة.

وأضاف أن المرض كفارة، وعلى المريض الصبر والاحتساب وليس التخلص من حياته، مشيراً إلى أن قتـل المريض أيضاً لا يمكن اعتباره رحمة؛ لكنه كبيرة.







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