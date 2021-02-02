هل ينضم عبدالمجيد السواط إلى الفيصلي ؟

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الفيصلي للحصول على خدمات عبدالمجيد السواط من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الفيصلي يسعى لضم عبدالمجيد السواط

وأبدى الفيصلي رغبته في ضم عبدالمجيد السواط على سبيل الإعارة لنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، إلا أن إدارة نادي الاتحاد طلبت مهلة من أجل التشاور مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، ومعرفة رأي اللاعب قبل الموافقة، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قد نجحت في حسم صفقة عبدالمجيد السواط رسميًّا، وحصلت على توقيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020 لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم بداية من موسم 2020/ 2021، قادمًا من التعاون.

ولم يُشارك السواط بشكل أساسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هذا الموسم، حيث ظهر كبديل في العديد من المباريات، قبل أن تشهد مباراة أبها الشهر الماضي مشاركته من البداية بعد معاناة عبدالرحمن العبود من إصابة خفيفة.

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لمواجهة نظيره الباطن، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز لـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بالتساوي مع الباطن صاحب المركز الـ13.







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