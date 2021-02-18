هل يُدرب خورخي سامبولي نادي الهلال؟

المواطن - مروة نبيل

تبحث إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل عن مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وارتبط اسم الزعيم مؤخرًا بالمدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي.

الهلال يفاوض خورخي سامبولي

وأكدت صحيفة Superesportes البرازيلية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الهلال قدمت عرضًا رسميًا للأرجنتيني خورخي سامبولي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لمدربه الروماني رازفان لوشيسكو.

ولم تكشف الصحيفة البرازيلية تفاصيل العرض الهلالي، إلا أنها أشارت إلى أن الإدارة أقالت لوشيسكو مؤخرًا لسوء نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وكلفت البرازيلي روجيرو ميكالي بتولي المهمة مؤقتًا، بحكم أنه أحد مدربي النادي.

وكانت تقارير إعلامية برازيلية قد أشارت مؤخرًا أن خورخي سامبولي يستعد لمغادرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو منيرو مع نهاية منافسات الدوري البرازيلي الممتاز، علمًا بأنه يتولى تدريبه منذ مارس 2020.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الهلال لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 33 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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