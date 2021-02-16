هورفات يُطالب إدارة النصر بضم ظهير أيسر

المواطن - مروة نبيل

طالب المدير الفني الكرواتي ألين هورفات إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بضرورة التعاقد مع ظهير أيسر سريعًا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

هورفات يسعى لضم ظهير أيسر

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن هورفات عقد اجتماعًا، أمس الاثنين، مع إدارة نادي النصر، وأبلغهم بضرورة ضم لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر خلال الأيام المقبلة، بدلًا من الكوري الجنوبي المصاب كيم جين سو.

وتسمح أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسجيل لاعب بدلًا من آخر مصاب، بشرط إحضار تقرير طبي، ومخالصة اللاعب المصاب، وهو ما يتوفر في حالة كيم سو حيث يغيب لنهاية الموسم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت المصادر: “أكد هورفات للإدارة النصراوية عدم رغبته في التعاقد مع لاعب وسطٍ، لوجود العديد من اللاعبين في هذا المركز، ويُعاني الفريق في مركز الظهير الأيسر، بعد الإصابة التي تعرَّض لها عبد الرحمن العبيد في مباراة الاتحاد، بالإضافة إلى أن أسامة الخلف، الذي شارك كبديل قد تلقى انتقادات كبيرة بعد مواجهة الشباب”.

وتابعت: “طالب المدرب الكرواتي إدارة صفوان السويكت بضرورة تسليمه أسماء اللاعبين المتاحين في مركز الظهير الأيسر، لاختيار الأفضل من بينهم في أسرع وقت ممكن، حتى يدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة”.

العالمي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز الثامن.

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